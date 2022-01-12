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ЦБ сообщил о потенциальных покупателях банка «Открытие»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России получил несколько сообщений от потенциальных инвесторов, которые собираются приобрести банк «Открытие». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы регулятора.

«Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в процедурах реализации акций ПАО «Банк «ФК Открытие». Учитывая размер и сложность рассматриваемой сделки, требуется время, чтобы детально изучить поступившие предложения», — отметили в ЦБ.

Несмотря на то, что у банка появились потенциальные покупатели, регулятор по-прежнему рассматривает вариант проведения IPO как возможный способ продажи акций «Открытия».

Одним из возможных покупателей, по информации Bloomberg, может быть крупнейший банк Италии Unicredit. В течение недели он собирается провести анализ бизнеса российского банка. Однако в пресс-службе итальняской кредитнйо организации эту информацию никак не прокомментировали.

В начале августа 2021 года сообщалось, что ЦБ начал подготовку к продаже акций банка «Открытие», который прошел процедуру финансового оздоровления.

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