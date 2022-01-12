Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рената Литвинова высказалась о запретных темах в искусстве. 14:41
Ученые смоделировали удар по Луне, вызвавший ее асимметрию 14:39
Нур-Султан может получить новое название 14:39
Новый министр информации Казахстана ответил на обвинение в русофобии 14:38
В Госдуме предложили ужесточить правила продажи вейпов 14:37
Мужчина выдвинулся на выборы и получил всего 1 голос — от самого себя 14:36
Citroen представил обновленный кроссовер C5 Aircross 14:34
Спасатели вытащили белку, застрявшую головой в решетке канализации 14:29
Олимпийская чемпионка осудила Жулина за слова про небинарного фигуриста 14:28
Глава ФРС США допустил повышение ключевой ставки для снижения инфляции 14:26

Россия ввела запрет на импорт мяса из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января приостановил ввоз животных и мяса из Казахстана из-за ящура

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Россельхознадзор с 12 января приостановил импорт живых животных и мяса из Казахстана из-за распространения вируса ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 12 января 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Казахстана следующей продукции: восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных», — указано в сообщении.

Кроме того, запрещается ввозить на российскую территорию генетический материал, сырое мясо, молоко и молочные продукты, которые не прошли тепловую обработку, шерсть, шкуры, кожу, корма и кормовые добавки животного происхождения, бывшие в употреблении оборудования для содержания и убоя животных.

В декабре прошлого года Роспотребнадзор ограничил поставки фруктов и овощей с предприятий Турции, Египта и Ирана. Были ограничены поставки апельсинов, винограда, мандаринов, гранатов, лимонов и перца.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть