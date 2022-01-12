Россия ввела запрет на импорт мяса из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января приостановил импорт живых животных и мяса из Казахстана из-за распространения вируса ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 12 января 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Казахстана следующей продукции: восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных», — указано в сообщении.

Кроме того, запрещается ввозить на российскую территорию генетический материал, сырое мясо, молоко и молочные продукты, которые не прошли тепловую обработку, шерсть, шкуры, кожу, корма и кормовые добавки животного происхождения, бывшие в употреблении оборудования для содержания и убоя животных.

В декабре прошлого года Роспотребнадзор ограничил поставки фруктов и овощей с предприятий Турции, Египта и Ирана. Были ограничены поставки апельсинов, винограда, мандаринов, гранатов, лимонов и перца.