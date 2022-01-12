Оператор лотерей Минспорта России АО «ГСЛ» присоединился к налоговому мониторингу ФНС

С 1 января 2022 года оператор лотерей Минспорта России АО «ГСЛ», распространяемых под брендом «Столото», присоединился к системе налогового мониторинга. Компания предоставила налоговому органу доступ к витрине данных и единому цифровому пространству.

«Присоединение к режиму налогового мониторинга оператора лотерей АО «ГСЛ» — это еще один инструмент повышения прозрачности лотерейной деятельности. Это очередной шаг, подтверждающий честность и открытость бизнес-процессов лотерейной отрасли», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию S8 Capital, частью которого является «Столото».

ФНС –официальный надзорный орган государственных лотерей в России, которые проводятся в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Налоговый мониторинг — способ расширенного информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в любой момент времени к данным бухгалтерского и налогового учета. Его участниками являются уже более 200 компаний, таких как «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», РЖД, «Аэрофлот», «Северсталь», «ИнтерРАО», Jaguar Land Rover, «Ростех», «МегаФон», МТС, EY, ВТБ, а также Procter&Gamble, «Леруа Мерлен», Metro Cash&Carry, «Нестле», «Ферреро», «Тиккурила».

Напомним, с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. АО «ТК «Центр», являющееся крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей под брендом «Столото», присоединилось к налоговому мониторингу с начала 2021 года.