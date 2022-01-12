В России ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты

Розничные торговые сети X5 Group и «Магнит» выступили с предложением ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца нынешнего года. Соответствующее предложение было направлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей этих крупных компаний.

Как сообщили изданию в X5 Group, что ограничения наценки затронут свыше 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. При этом список конкретных товаров будут определять каждый месяц.

В «Магните», в свою очередь, рассказали, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В их числе будет вермишель, овощи для «борщевого набора», а также хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа.

По информации издания, в ФАС подтвердили получение предложений от сетей. В ведомстве указали, что в настоящее время они изучаются.

Как заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, министерство обсуждало с ретейлерами возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%.

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