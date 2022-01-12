Эксперты оценили возможность увеличения зарплат россиян

Эксперты оценили возможность увеличить россиянам заработные платы относительно размера инфляции, пишут «Известия».

Так, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что в условиях рыночной экономики заставить работодателей централизованно поднять зарплаты можно, регулируя минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«Если же говорить про варианты повышения заработных плат, превышающих МРОТ, это должно происходить за счет конкуренции на рынке труда. Государство как крупнейший работодатель страны может принять решение повысить зарплаты бюджетникам. Это создаст переток рабочей силы в бюджетные организации и стимулирует частных работодателей повышать зарплаты», — сказал специалист.

А управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева отметила, что в законодательстве есть пункты об индексации зарплат, но при этом наказания для малого и среднего бизнеса в случае их нарушения на деле не применяются. Также она указала, что мало кто из работодателей может позволить себе повысить зарплату своим сотрудникам в условиях пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что 55% россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году.