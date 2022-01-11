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Аналитики назвали курс доллара к концу 2022 года

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В 2022 году курс доллара сохранит относительную стабильность и к концу года будет стоить около 73,4 рублей. Об этом «Ленте.ру» заявили финансовые аналитики.

Минимальное значение, которое может быть у доллара к концу года — 67 рублей, максимальное — 80 рублей. В среднем же курс может быть 73,4 рубля. Основной причиной относительной стабильности американской валюты аналитики назвали вероятное снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо.

«При плавающем режиме валютный курс всегда соответствует фундаментальным факторам. Мы оцениваем сложившийся уровень суверенного риска как повышенный против исторической нормы», — отметил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, 2022 год станет продолжением «рекордного по продолжительности периода недооцененности рубля».

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что в 2022 году иностранные инвесторы будут активно вкладываться в российские активы, в частности из-за высоких ставок.

11 января советник гендиректора АО «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов заявил, что Федеральный резерв США начнет поднимать ставку в середине 2022 года, что впоследствии может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков. По его словам, на курс рубля поведение доллара окажет умеренное влияние.

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