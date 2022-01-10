Экономист Хазин назвал способ победить инфляцию

Чтобы эффективно бороться с инфляцией и победить ее Центробанк должен изменить денежно-кредитную политику. Об этом изданию REGNUM заявил экономист Михаил Хазин.

«Для борьбы с инфляцией Центральному банку РФ следовало изменить денежно-кредитную политику так, чтобы можно было проводить реальное импортозамещение товаров народного потребления. В таком случае импорт стал бы сокращаться, а соответственно, импортируемая инфляция тоже бы пошла на спад», — отметил экономист.

В конце декабря в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году достиг 8,39%.

Так, цены на продовольственные товары в декабре выросли на 1,36%, а за год — на 10,62%. На непродовольственные — на 0,64% за месяц и на 8,58% за год. Услуги в декабре подорожали на 0,26%, а за весь 2021 год — на 4,98%. Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь должны быть опубликованы 12 января.