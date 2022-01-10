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Аналитики назвали регионы с самой дорогой мобильной связью

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Чечня стала регионом-лидером по стоимости мобильной связи по итогам второго полугодия 2021 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование компании Content Review.

Также в первой пятерке с самой дорогой связью оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан.

Регионами с самой дешевой связью стали Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский округ, Сахалинская область и Москва.

Средняя стоимость минимального пакета услуг снизилась на 15% за вторую половину прошлого года, достигнув отметки в 278 руб., что сравнимо с показателями 2017 года. Однако наравне с этим выросла стоимость пакетов услуг для абонентов верхнего ценового сегмента.

Эксперты рынка связывают рост тарифов в этом сегменте с тем, что операторы хотят перевести абонентов на подписную модель потребления, которая включает онлайн-кинотеатры, различные подписки и сервисы. В результате базовый тариф без подписок становится невыгоден.

«Они снижают нижнюю планку для тех, кто готов отказаться от безлимитов и других удобств, например звонков на номера за пределами домашнего региона, и постепенно повышают верхнюю планку для платежеспособных клиентов», — отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

По его словам, это связано с общемировым трендом, который заключается в сокращении среднего класса клиентов.

В середине декабря сообщалось, что российские сотовые операторы планируют увеличить стоимость услуг связи. Так, тарифы на мобильную связь уже в начале 2022 года могут вырасти на 6–10%.

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