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В МВФ назвали макроэкономическую позицию России лучшей в мире

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Yuri Gripas/Reuters

Позиция России по макроэкономическим показателям является лучшей в мире. Об этом в интервью ТАСС заявил российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом», — отметил Можин.

По его словам, сейчас накопления в Фонде национального благосостояния (ФНБ) почти достигли отметки в 10%. Также в стране действует строгое бюджетное правило, а валютные резервы Центробанка находятся на высоком уровне.

В середине октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что экономическая политика России в условиях пандемии привела к высоким темпам восстановления. Он отметил, что страна столкнулась в 2020 году с «относительно неглубокой» рецессий и в 2021 году показала быстрые темпы восстановления.

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