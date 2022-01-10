Кипр и Мальта пополнили список офшорных зон, «нежелательных» для российских компаний

Кипр и Мальта вошли в перечень стран, которые нежелательны для регистрации российских компаний, чьи доходы расположены в России. Об этом пишут «Ведомости».

Также в список вошли Ирландия, португальский остров Мадейра, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Черногория, Шри-Ланка, Ливан, Кюрасао и Тонга. Помимо этих стран в перечень попали два штата США: Вайоминг и Делавэр, а также Американские Виргинские острова.

В перечень стран не вошли те, с кем Россия ранее пересматривала условия налоговых соглашений, например с Люксембургом и Нидерландами.

Новый список может быть использован во время принятия решений по предоставлению господдержки. Компаниям, чьи доли на четверть и более принадлежат резидентам участников списка, могут отказать в предоставлении помощи. Новая мера начнет действовать с 2023 года.

В июне 2020 года сообщалось, что Москва планирует разорвать с Кипром действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Так, причиной принятия такого решения стало то, что власти Кипра не показали российским властям свои предложения по изменению ставок.