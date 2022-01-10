Россиянам рассказали о шоковых сценариях на рынке

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о шоковых сценариях фондового рынка в нынешнем году.

Он заявил, что одним из главных рисков является высокая инфляция вместе с падением мирового ВВП. По словам эксперта, этот сценарий предусматривает, что на фоне энергетического кризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне в течение длительного времени, что «драматично» отразится на росте себестоимости товаров и услуг.

Также специалист допустил возможность кризиса отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса и массовые банкротства в случае продолжения пандемии коронавируса.

«Если локдауны и ограничения продолжатся, компаниям нечем будет расплачиваться с долгами, и сами их услуги окажутся невостребованными», — добавил Тузов.

Ранее в декабре первый вице-премьер России Андрей Белоусов предупредил, что в 2022 году в мире может начаться новая волна инфляции, вызванная ростом цен на продовольственные товары.

А журналист издания Bloomberg Майкл Уинфри заявил, что подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой.