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В Минстрое решили снизить цены на жилье

Минстрой: жилье подешевеет после упрощения выдачи кредитов застройщикам

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов заявил в разговоре с «Известиями» о планах упростить получение девелоперами кредитов, что приведет к уменьшению стоимости жилья.

«Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков. Рабочая группа с участием экспертов комиссии и представителей банков определит минимально возможный пакет документов, который удовлетворит требования разных кредитных организаций», — рассказал он.

Апробация и обкатка нового механизма пройдет в регионах, добавили в совете.

В статье говорится, что благодаря инициативе себестоимость жилой недвижимости может снизиться на 15%, что позволить застройщиком снизить цены.

Ранее изменились правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Теперь субсидии не смогут получить те собственники, у которых в судебном порядке подтвердилась задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

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