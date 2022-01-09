Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Алма-Ате за последние 12 часов практически не слышно стрельбы 22:25
Военные усиленно патрулируют улицы Алма-Аты 22:09
Ученые назвали продукт, который защищает от инфекций 22:06
Игнатьев — о номинации «посмешище года» Кокорина: это унижает достоинство 21:47
Под Вологдой мужчина расстрелял семью и покончил с собой 21:46
На Западе испугались зависимости от России из-за действий Германии 21:38
У младшей дочери Назарбаева обнаружили особняк в Лондоне за 897 млн рублей 21:29
В Госдуме отреагировали на возможный бойкот фанатами дерби «Спартак» —... 21:28
Минздрав Казахстана удалил сообщение о 164 жертвах 21:16
Семин отреагировал на две результативные передачи Миранчука 21:11

В Госдуме оценили предложение повысить НФЛД до 50%

Депутат ГД Гутенев: предложение повысить НДФЛ до 50% носит популистский характер

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 50% носит популистский характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей, считая, что подобные заявления добавляют им и их партии популярность. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений абсолютно верны», — утверждает депутат.

По его словам, подобное радикальное предложение может привести к дестабилизации бизнес-сообщества и больше ни к чему.

Гутенев также отметил, что в будущем государство может начать предпринимать шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что при доходах более 10 млн рублей в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть