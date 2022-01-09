В Госдуме оценили предложение повысить НФЛД до 50%

Председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 50% носит популистский характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей, считая, что подобные заявления добавляют им и их партии популярность. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений абсолютно верны», — утверждает депутат.

По его словам, подобное радикальное предложение может привести к дестабилизации бизнес-сообщества и больше ни к чему.

Гутенев также отметил, что в будущем государство может начать предпринимать шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что при доходах более 10 млн рублей в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.