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На Украине нашли плюсы от запуска «Северного потока-2»

Политолог Молчанов заявил, что Украина выиграет от скорого запуска «Северного потока-2»

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Политолог Кирилл Молчанов считает, что запуск «Северного потока-2» выгоден Украине, так как он позволит снизить тарифы на газ для промышленности и бизнеса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

По его словам, запуск газопровода выгоден Франции и Германии, несмотря на их заявления относительно газопровода, так как стоимость газа на биржах резко снизится, а топливо будет продаваться в больших объемах.

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», — рассказал политолог.

Молчанов назвал требования Киева продлить договор на транзит российского газа «политической шизофренией». Политолог отметил, что заявлять о нападении «страны-агрессора», а потом требовать продолжать поставки в Европу и платить за это – похоже на биполярное расстройство.

Ранее генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что запуск «Северного потока — 2» соответствует желаниям немцев.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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