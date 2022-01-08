США отказались от газопровода EastMed

США отправили странам-участницам проекта Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) неофициальный документ non paper, в котором уведомляют, что отказываются от трубопровода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил официальный представитель партии «Зеленое движение» Никос Карабасис, Соединенные Штаты в документе заявляют об отказе Вашингтона поддержать данный проект.

По его мнению, этот американский документ «превращает в пыль внешнюю и оборонную политику» Греции.

Ранее Haaretz писала, что правительство Израиля одобрило рамочное соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточносредиземноморского газопровода.

Соглашение было подписано министрами трех стран 2 января 2020 года в Афинах. Оно определяет договоренность сторон по строительству газопровода и присоединение к проекту Италии.

EastMed pipeline позволит поставлять энергоносители с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, в Италию.

По словам министра энергетики еврейского государства Юваля Штайница, газопровод станет «исторической вехой в превращении Израиля в страну-экспортера энергоресурсов».