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На Украине объяснили первопричину проблем с газом

Экономист Атаманюк: Украина сама виновата в проблемах с газом

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Global Look Press

Киевский экономист Юрий Атаманюк заявил, что проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за трубопровода «Северный поток — 2», были созданы ею самой. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

«Проблему с «Северным потоком — 2» – породила сама Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году («Ямал-Европа»), когда Россия и Германия предложили (Киеву) создать газотранспортный консорциум», — утверждает экономист.

Он подчеркнул, что в то время поступали предложения о создании консорциума, который объединит поставщика, транзитера и основного потребителя газа в Европе. По словам Атаманюка, в этом случае сейчас на Украине был бы на «100% заполненный газопровод». На создание консорциума не решились, потому что политики страны слишком много воровали газа, считает экономист.

По словам Атаманюка, в результате другие стороны процесса увидели, что Украина — «ненадежный партнер», что и послужило причиной строительства транзитных «потоков».

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что действия «Газпрома», «спровоцированные политикой европейских стран» в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение страны газом.

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