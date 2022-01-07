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Минторговли Казахстана: запасов продуктов питания в стране достаточно

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА «Новости»

Минторговли Казахстана заявило о том, что в стране достаточно запасов продуктов питания, а поставки осуществляются бесперебойно. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

В ведомстве призвали граждан не беспокоиться о дефиците продовольствия. Там заверили, что торговым сетям также поручили не допускать спекуляций на эту тему.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января Токаев сообщил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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