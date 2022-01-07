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Кредитные организации Казахстана не будут начислять штрафы заемщикам на фоне ЧП

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Абзал Калиев/Sputnik/РИА «Новости»

Микрофинансовые организации и банки Казахстана не будут штрафовать клиентов за просроченные займы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

«В связи с введением чрезвычайного положения в республике на сегодня разработаны следующие поддерживающие меры на финансовом рынке. Первое, не начисление штрафов, пени микрофинансовыми организациями, банками второго уровня по всем займам», — заявили в Агентстве.

Также там уточнили, что пострадавшим от введения ЧП физическим и юридическим лицам предоставляется отсрочка платежей по кредитам.

Днем ранее сообщалось, что жители Нур-Султана массово становились в очереди в единственный работающий банк, чтобы снять наличные.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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