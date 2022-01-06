Россиян предупредили о популярных в праздники видах мошенничества

Директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега рассказал «Прайму» о пяти видах мошенничества, популярных в новогодние праздники.

Так, злоумышленники могут направить поддельные уведомления о доставке. Эксперт рекомендует относится к каждому такому сообщению с осторожность и не переходить в по ссылкам с уведомлениями в электронных письмах или текстовых сообщениях.

Еще один вид мошенничества связан с поддельными сайтами продавцов, на которых представлены товары и услуги «с заманчивыми условиями». Оформляя покупку на таком сайте человек может лишиться денег на счету или его личные данные будут украдены.

Стоит относиться с осторожностью и к рассылке подарочных карт, сертификатов и купонов. Особенно следует насторожиться, если продавец просить расплатиться только подарочной картой или сертификатом.

Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за благотворительные организации или создавать привлекательные, но фальшивые туристические предложения.

Чтобы защититься от мошенников аналитик рекомендует проявлять бдительность. Так, при получении неожиданного и заманчивого предложения следует дважды проверить URL-адрес сайта, с которого оно поступило, а также изучить, достоин ли продавец доверия. Для онлайн-покупок лучше завести отдельную карту и установить на нее лимит или использовать проверенный платежный сайт, например, PayPal.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили о новой мошеннической схеме.