Премьер Баварии Зедер назвал отношение Бербок к «Северному потоку — 2» угрозой для ФРГ

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг критике главу МИД Германии Анналену Бербок, назвав ее позицию по газопроводу «Северный поток — 2» «наивной». Об этом сообщает телеканал N-tv.

По его мнению, внешнеполитическая деятельность нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ.

«Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — сказал Зедер.

В частности, он посчитал ошибкой скептическое отношение Бербок к российскому проекту.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности.