Курс евро преодолел отметку в 86 рублей

Курс евро в ходе торгов 5 января впервые с 21 сентября прошлого года превысил 86 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 19:38 мск стоимость евро составила 86,065 рублей.

Перед Новым годом валюта впервые с конца ноября достигла уровня 85 рублей, а за день до этого — поднялась выше 84 рублей.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова полагает, что с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе лучшими для инвестиций можно назвать доллар, евро и швейцарский франк.

До этого глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что сбережения, которые не планируются тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро. Альтернативой этой валюте может послужить швейцарский франк и иена, считает эксперт. Также, по его мнению, есть перспективы роста и у норвежской кроны. При этом Коган назвал эти валюты «вторым эшелоном».