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ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале

ОПЕК+ продлили план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале

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Министерская конференция ОПЕК+ на заседании одобрила увеличение добычи нефти в феврале на плановые 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в коммюнике организации.

Помимо этого, в документе фиксируется продление плана по компенсации перепроизводства нефти до конца июня 2022 года.

Уточняется, что следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. На нем министры стран соглашения обсудят план по добыче нефти на март.

В декабре состоялось очередное ежемесячное заседание ОПЕК+. В ходе переговоров страны-экспортеры нефти, включая Россию, приняли решение сохранить текущий уровень увеличения добычи — 400 тыс. баррелей в сутки. На эту меру повлиял ряд факторов, включая прогнозы по образованию профицита предложения на рынке в начале 2022 года. Подобное решение ОПЕК+ стабилизирует биржевые «качели». Усилий США и Китая, выставивших на рынок свои нефтяные запасы, не хватит, чтобы снизить котировки до $60 за баррель. При удачном раскладе — повышения цены до $80 — российский бюджет в 2022 году дополнительно может получить до 5,8 трлн рублей.

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