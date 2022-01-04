Цена на газ в Казахстане будет снижена после требований митингующих

Цена на газ в Мангистауской области Казахстана будет снижена до 50 тенге (8,45 рубля) за литр. Об этом заявил премьер-министра республики Ералы Тугжанов

Как сообщает Sputnik Казахстан, Тугжанов, а также министр энергетики Магзум Мирзагалиев прибыли на площадь Ынтымак в Актау, где сделали заявление перед митингующими.

Уточняется, что 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).

Власти объясняют, что продавать газ по старой цене нерентабельно. Жителей эти объяснения не устраивают, к протестующим присоединились рабочие нефтяных месторождений. Президент Казахстана Токаев призвал митингующих к диалогу.