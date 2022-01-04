Названы сроки одобрения «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ будет направляться в ФРГ, может получить сертификат на эксплуатацию в середине 2022 года. Об этом заявил в интервью Rheinische Post Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор немецкой компании Uniper, которая выступает одним из спонсоров проекта.

По его словам, нет какого-либо политического вмешательства, документы для проекта рассматриваются по плану. Маубах подчеркнул важность «Северного потока — 2».

Глава Uniper также отметил, что газопровод может стать объектом санкций США в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.

Энергетические компании Uniper, Wintershall Dea, Shell, OMV и Engie оплатили половину стоимости строительства «Северного потока — 2», это сумма в размере $11 млрд.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники из Республиканской партии США сообщила, что сенат проголосует за утверждение инициативы сенатора Теда Круза о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».