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Пушков рассказал, к чему приведет «воровство» российского газа Украиной

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что воровство российского газа приведет к концу транзита голубого топлива через территорию Украины.

Киев будет вынужден воровать российское топливо из трубы при недостаточном уровне импорта горючего для покрытия суточных дефицитов. Такую возможность накануне допустил экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По мнению Пушкова, в таком случае Москва разорвет действующее соглашение с украинской стороной.

В 2019 года стороны подписали транзитный контракт на пять лет. По нему, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре.

Глава управляющей компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook заявил, что в 2021 году транзит газа из России составил 41,7 млрд кубометров.

Но, к примеру, прокачка российского природного газа через Украину в Словакию в первые дни 2022 года упала втрое. По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, на 31 декабря 2021 года заявка на прокачку газа составила 83,8 млн куб. м, 1 января 2022 года — 49,5 млн куб. м, уже 2 января — 35,5 млн куб. м, а в понедельник, 3 января — опустилась до 26,1 млн куб. м

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