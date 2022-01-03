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В Киеве посчитали объем транзита российского газа в 2021 году

«Оператор ГТС Украины»: в 2021 году транзит газа из России составил 41,7 млрд кубометров

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Глеб Гаранич/Reuters

Глава управляющей компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook заявил, что в 2021 году транзит газа из России составил 41,7 млрд кубометров.

«В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдавию). То есть «Газпром» использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода — 91%», — заявил Макогон.

Он обвинил Россию в том, что она не желает увеличивать транзит газа в Европейский союз через Украину, так как мощности ГТС Украины позволяют транспортировать 146 млрд кубометров природного газа в год.

«То есть, Украина готова транспортировать почти на 100 млрд м3 больше, чем было протранспортировано в 2021 году, что составляет мощность почти двух «Северных потоков 2», — считает Макогон.

Ранее в МИД напомнили, что у России есть альтернативы прокачке газа через Украину.

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