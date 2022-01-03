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Киев призвали предметно подойти к созданию газового консорциума с Россией и Евросоюзом

Медведчук призвал Киев договориться с Россией и Евросоюзом по обеспечению Украины газом

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РИА «Новости»

Украине следует предметно подойти к созданию трехстороннего газового консорциума с Россией и Европейским союзом для того, чтобы российский газ без проблем распределялся по территории страны. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА «Новости».

Он призвал киевские власти взять на себя ответственность за энергетическую безопасность Украины, сохранить зазотранспортную систему и не допустить катастрофу в энергосекторе. По словам Медведчука, для это нужно перестать заниматься политическими спекуляциями на тему голубого топлива и действовать на рынке газа только в интересах своего государства.

«Во-первых, для бесперебойного обеспечения голубым топливом по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже, Киеву нужно уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у России», — сказала глава политсилы.

Медведчук отметил, что в рамках консорциума Россия сможет выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку газа через Украину, и с другой стороны Евросоюза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» обратился в Европейскую Комиссию с жалобой на доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке газа.

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