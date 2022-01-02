Экономисты рассказали, как изменятся ставки по депозитам в 2022 году

Эксперты, опрошенные «Российской газетой» заявили, что ставки по банковским депозитам в 2022 году могут вырасти до 8,8-10%.

Издание отмечает, что в декабре Центральный банк повысил ключевую ставку до до 8,5%. Банки в таких случаях, как правило, повышают доходность по вкладам через два-три месяца, говорится в статье.

Специалист аналитического центра «Банки.ру» Вадим Тихонов посоветовал не нести деньги в банк до февраля. По его прогнозам, скорее всего, ставки достигнут максимального размера в первом квартале 2022 года.

Руководитель отдела аналитики сервиса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин заявил, что в 2022 году вырастет спрос на банковские депозиты, что приведет к конкуренции между банками. Он предположил, что россияне в этом году положат в банк порядка 21 трлн рублей.

Ранее Центобанк сообщил, что средняя величина максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во II декаде декабря выросла до 7,4%.