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Эксперты предупредили россиян, что некоторые подарки облагаются налогом

Адвокат Адамова: подарок стоимостью выше 4 тысяч рублей облагается налогом

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При получении подарков россиянам в некоторых случаях необходимо выплатить налог, сообщает РБК.

Согласно законодательству, количество денег свыше 4 тыс. рублей облагается налогом, поскольку оно определяется как доход и взимается по общей ставке в 13%. Деньги будут удерживаться с суммы, превышающей упомянутые 4 тыс.

Под действие закона не попадают подарки от родственников и членов семьи, а также подаренная недвижимость, автомобили, доли, акции и паи.

Как объяснила старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова, облагаются налогом деньги, которые фактически стали оплатой товаров, работы или услуг. Помимо того, особое внимание специальных служб привлекут подарки между людьми без родственных связей и, одновременно с этим, требующие регистрации.

«Интерес налоговой службы вызовут такие объекты, которые регистрируются в реестре недвижимости, в ГИБДД — транспортное средство», — отметила Адамова.

Отдельное внимание, как считает специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис, нужно уделить организациям. Они тоже могут выступать дарителями, будучи налоговыми агентами по НДФЛ. Им необходимо юридически оформить передачу презента, поскольку договор в устной форме ничтожен, а компания может забрать свое имущество в любой момент.

Ранее стало известно, что с 2022 года россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, обязаны платить налог с процентного дохода.

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