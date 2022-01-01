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Турция готовится к добыче черноморского газа

Министр Денмез: в 2022 году газ, добытый в Черном море, будет поступать во все уголки страны

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Strait Talk/YouTube

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что в 2022 году газ, который Турция добывает в Черном море, будет поступать во все уголки страны, передает агентство Anadolu.

Как отметил Денмез, который посетил с визитом строящийся завод по переработке природного газа Филиос провинции Зонгулдак на севере Турции, первоначальная мощность предприятия составит 10 млн кубометров в сутки, однако позже планируется довести показатель до 40 млн кубометров.

«Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу», — отметил министр.

Денмез подчеркнул, что завод такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Предположительно комплекс будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения объекта к турецкой распределительной системе, черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции, от чего выиграют и турецкий народ, и само государство, отметил глава турецкого Минэнерго.

Ранее Денмез заявил, что недавно открытое месторождение природного газа «Сакарья» в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей страны. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего пика к 2027 году.

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