Сокращенным россиянам понизили пенсионный возраст

Гражданам России, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше. Соответствующий закон опубликован на сайте главы государства.

Воспользоваться такой возможностью смогут россияне, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. Кроме того, должен быть наработан достаточный страховой стаж. Для мужчин длительность стажа составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

Получить пенсионное удостоверение по новым правилам смогут женщины возрастом 56,5 и более лет и мужчины 61,5+.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Совета Федерации Елена Афанасьева и Ирина Кожанова, внесли в Государственную думу проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. В документе отмечается, что все работающие и неработающие пенсионеры должны ежегодно получать дополнительные выплаты перед Новым годом. Сумма выплаты будет равняться размеру пенсии.