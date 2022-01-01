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Банковские вклады россиян обложат налогом

Россияне в 2022 году начнут платить налоги на банковские вклады более 1 млн рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в 2022 году граждане заплатят налог на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный им за 2021 год, за исключением необлагаемой суммы. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тыс. рублей.

Отмечается, что декларировать свои счета россиянам не придется, банки сами передадут в Федеральную налоговую службу необходимую информацию.

Сумму процентов, выплаченных в течение года каждому налогоплательщику, подсчитает искусственный интеллект. При этом в расчет совсем не будут включены зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1% годовых, и счета эскроу, к которым прибегают в крупных сделках — например с недвижимостью.

Счет на уплату налога россияне получат к осени.

Ранее в Минфине оценили перспективы повышения налогов.

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