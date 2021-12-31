Экономист назвал способ обеспечить себе безбедную старость

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев рассказал в своей колонке для «Невских новостей», что достойную пенсию можно обеспечить при формировании капитала к моменту достижения пенсионного возраста.

«Необходимо обеспечить к моменту выхода на пенсию личный пенсионный капитал в виде различных активов, которые способны приносить их владельцу пассивный доход или возможность, продав их, выручить не малые денежные средства», — отметил Голубев.

По его словам, для этого стоит инвестировать в разные инструменты финансового рынка. Например, в ценные бумаги, которые «наиболее понятны» для широких слоев населения. Для такого шага стоит открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет — достаточно пройти процедуру открытия на сайте компании — и приступить к инвестированию, начав с небольших сумм.

«Если личный или семейный бюджет позволяет выделять на регулярной основе некоторую сумму на инвестиции, то за 2–3 десятилетия инвестиционный портфель может достичь весомого размера, способного на протяжении длительного времени финансировать значительную часть расходов за счет использования накопленных активов» — подытожил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС.

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.