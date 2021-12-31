Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тыс кубометров

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу, 31 декабря, опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября. Об этом сообщается на сайте лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $796 за 1 тыс. куб. м. Общее снижение стоимости топлива с открытия торгов составляет более 22%.

Цена на газ упала по сравнению с историческим рекордом прошлой недели в три раза. 21 декабря биржевая цена на топливо на территории Европы впервые преодолела отметку в $2 тыс. за тысячу кубометров.

Ранее эксперты заявили, что стоимость газа в Европе в новом году может стабилизироваться.

По оценке аналитиков, коммерческая эксплуатация газопровода начнется еще до выдачи сертификата. Они указали, что ЕС в текущий момент испытывает сильную нехватку топлива.

На поведение игроков на рынке сказываются данные о полной готовности к работе «Северного потока — 2», полагает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. По ее словам, запуск газопровода может привести к обрушению цен до $500 за тысячу кубометров.