Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новогоднее обращение Путина к россиянам стало самым продолжительным 16:59
«Гоблин» Пучков назвал два российских фильма «рвотным порошком» 16:54
Уилшир оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 16:52
В ОАК оценили выполнение гособоронзаказа в России на 2021 год 16:52
В Крыму предложили Украине ввести санкции против президента США 16:48
«Пусть все будет хорошо»: Медведев поздравил россиян с Новым годом 16:46
Клебо объяснил, как ему удалось обогнать Большунова в гонке на «Тур де... 16:43
В партии Зеленского прокомментировали сообщения о ее переименовании 16:38
В Госдуме заявили об изменениях Украины, угрожающих безопасности России 16:37
В Италии назвали четыре клуба, которые претендуют на Миранчука 16:33

Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тыс кубометров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alik Keplicz/AP

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу, 31 декабря, опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября. Об этом сообщается на сайте лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $796 за 1 тыс. куб. м. Общее снижение стоимости топлива с открытия торгов составляет более 22%.

Цена на газ упала по сравнению с историческим рекордом прошлой недели в три раза. 21 декабря биржевая цена на топливо на территории Европы впервые преодолела отметку в $2 тыс. за тысячу кубометров.

Ранее эксперты заявили, что стоимость газа в Европе в новом году может стабилизироваться.

По оценке аналитиков, коммерческая эксплуатация газопровода начнется еще до выдачи сертификата. Они указали, что ЕС в текущий момент испытывает сильную нехватку топлива.

На поведение игроков на рынке сказываются данные о полной готовности к работе «Северного потока — 2», полагает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. По ее словам, запуск газопровода может привести к обрушению цен до $500 за тысячу кубометров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть