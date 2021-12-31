Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин назвал главную цель правительства России 15:27
Нарколог назвал допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь 15:26
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением 15:23
Седокова призналась, что в 2021 году потеряла самого любимого человека 15:23
Шольц упомянул Украину в первом новогоднем обращении к гражданам Германии 15:08
В Москве девушка пырнула ножом мужчину, защищая экс-супруга 15:04
Учительница закрылась в туалете летящего самолета на 5 часов из-за выявленного... 15:02
Эксперт рассказала, как избежать проблем с пищеварением во время новогодних... 14:59
Астроном: обломки макета спутника, запущенного «Ангарой», начали падать... 14:53
Игрока «Манчестер Сити» избили и ограбили в собственном доме 14:47

Цена на газ в Европе впервые с ноября упала ниже $900

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 31 декабря впервые с ноября опустилась ниже $900 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

«Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 14.00 мск до ниже $870 за 1 тыс. куб. м, или 74,325 евро за МВт ч», — говорится в сообщении.

С начала торгов цена на топливо упала на 15%, а в сравнении с рекордом прошлой недели — более чем в два раза.

21 декабря стоимость газа в Европе преодолела отметки в $1800, $1900 за тысячу кубических метров. Был побит исторический рекорд — $2000 за тысячу кубов, в какой-то момент цена 1 тыс. кубометров газа составляла $2190,4. В начале октября был установлен предыдущий рекорд цен на газ – ноябрьский фьючерс стоил более $1900.

Позднее цены снизились. 30 декабря газ подешевел до почти $1000 за тысячу кубометров.

Вице-премьер России Александр Новак объяснил рекордные цены на газ в Европе нежеланием европейских политиков инвестировать в газовую отрасль. По его словам, удорожание провоцирует дефицит, который связан с отсутствием долгосрочных контрактов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть