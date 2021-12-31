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На Украине массово закрывают газовые заправки

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Директор компании «Укравтогаз» Александр Ватажишин сообщил журналистам, что рост цен на энергоносители вынуждает его предприятие массово закрыть автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Об этом пишет портал Enkorr.

Стоимость природного газа, указал Ватажишин, начала повышаться с мая 2021 года, к сентябрю она уже достигла пика.

Для минимизации расходов для предприятия компания уже приостановила работу 32 из них.

«Сжатый газ стал самым дорогим автомобильным топливом... По этой причине у нас на 90% упали продажи», — объяснил свое решение глава бизнеса.

Ранее читатели Der Spiegel возмутились необходимостью оплачивать транзит газа через Украину. Немецких пользователей возмутило, что Киев не может привести в порядок свой бюджет, а также решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию».

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