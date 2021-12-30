Банк по ошибке выплатил своим клиентам $175 млн на Рождество

Банк Santanderd по ошибке выплатил около $175 млн своим клиентам на Рождество, сообщает Daily Mail. Теперь организация пытается вернуть деньги назад.

По информации СМИ, неожиданные выплаты получили около 75 тыс. человек по всему миру, у которых открыт счет в банке. После ошибки банк Santander пытается вернуть деньги назад, но ситуацию усложняет то, что многие клиенты пользуются услугами других банков и перевели часть средств на различные карты.

Сообщается, что Santander обратился за помощью к другим банкам и напрямую к клиентам, но пока неизвестно, принесет ли это нужный результат. Также известно, что потраченные деньги были из резервного фонда компании.

Ранее клиенты другого банка 4500 раз позвонили женщине из Северной Ирландии из-за одной ошибки в номере телефона.