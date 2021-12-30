«Индекс оливье» вырос за год

Россиянам придется потратить 482 рубля, чтобы приготовить к новогоднему столу салат оливье, при этом в предыдущем году им пришлось бы заплатить за ингредиенты на 15% меньше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Реальный «индекс оливье» вырос за прошедший год на 15%. Стоимость классического салата оливье с добавлением колбасы (расчет на 4 человек), исходя из среднего чека покупки ингредиентов для салата, в декабре составила 482 рубля, что на 62 рубля (или 15%) больше, чем в прошлом году в то же время», — говорится в публикации.

Авторы исследования сравнили данные из средних чеков россиян в период с 1 по 25 декабря 2020 и 2021 годов.

Расчет произведен на основе классической «советской» версии оливье с вареной колбасой: 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, пять куриных яиц, 300 граммов вареной колбасы, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов консервированного зеленого горошка, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза, 30 граммов укропа или петрушки.

Согласно исследованию, единственным ингредиентом, по которому средний чек снизился, стала вареная колбаса - на 1%, до 91,8 рубля за 300 граммов.

Ранее стало известно, что стоимость «борщевого набора» продолжает снижаться.