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Рынку онлайн-торговли в России предсказали рост на 43% по итогам 2021 года

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Depositphotos

Рынок онлайн-торговли в России по итогам 2021 года вырастет на 43%. Об этом на онлайн-конференции «Потребительский рынок России: итоги 2021 года и ключевые вызовы 2022» заявил гендиректор информационно-консалтингового агентства Infoline Иван Федяков.

Глава компании отметил, что темпы роста рынка онлайн-торговли сопоставимы с показателями 2020 года, когда началась пандемия.

«В прошлом году рост был рекордным за последние десять лет — 44%. Но в 2021 году, несмотря на отсутствие весомых ограничений, темпы роста практически на уровне рекордных показателей 2020 года», — поделился Федяков.

По его словам, в онлайн-торговле уровень консолидации выше, чем в физической рознице. При этом рынок e-commerce достаточно молодой и ему есть куда развиваться.

Так, крупнейшей компанией сектора является Wildberries с долей рынка 17,6%, второе место у Ozon (10,3%). За ними следуют «AliExpress Россия», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», сервисы «Яндекса», Lamoda, Apteka.ru и «Всеинструменты.ру». Общая сумма их выручки в период с января по сентябрь 2021 года составила 1,5 трлн рублей. Это на 58% больше, чем за весь 2020 год.

За январь — февраль 2021 года российский рынок интернет-торговли вырос на 44%, до 431,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в начале апреля сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Это произошло на фоне развития конкуренции и повышения качества услуг.

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