МВД не увидело оснований для предоставления банкам доступа к истории паспортов

В МВД России заявили об отсутствии правовых оснований для получения банками доступа к паспортному досье с данными о ранее выданных паспортах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

«Правовых оснований у финансово-кредитных организаций для получения доступа к сведениям обо всех ранее выданных паспортах гражданина РФ (паспортному досье) в настоящее время не имеется», — сказали в ведомстве.

При этом законом установлен перечень сведений, которые подлежат проверке при идентификации клиента, его представителя и выгодоприобретателя (взыскателя) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Речь идет о перечне, который включает в себя проверку информации о реквизитах документа, удостоверяющего личность, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, уточнили в МВД.

Ранее газета «Известия» писала, что Центробанк России (ЦБ) выступает в поддержку инициатив, которые направлены на предоставление кредиторам сведений, позволяющих идентифицировать и оценить заемщика.

Как сообщало издание, банки испытывают трудности при идентификации клиентов, поскольку в РФ отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. К примеру, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ).

До этого Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пороговой суммы, после которой банки должны спрашивать паспорт у клиентов.