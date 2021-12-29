Назван лучший период, чтобы забрать пенсионные накопления

Аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что накопительная пенсия может быть выплачена в привычном формате ежемесячных выплат, или, в ряде случаев, единовременно. Такой информацией аналитик поделился с агентством «Прайм».

Накопительная пенсия может выплачиваться ежемесячно в пожизненный срок, если соблюдены определенные условия. Так, сумма рассчитанной ежемесячной выплаты должна составлять не менее пяти процентов от суммы всей пенсии.

Если сумма меньше этого уровня, то ее можно получить сразу в полном объеме.

Если россиянин планирует получить все деньги единовременной выплатой, а расчет немного превышает пять процентов, то лучше обратиться за выплатами уже в 2022 году. Биезбардис пояснил, что из-за в предстоящей новогодней индексации страховой пенсии требуемое соотношение может измениться.

Ранее россиянам рассказали о новых правилах выплаты пенсий с января 2022 года. Согласно новым правилам, пенсионеры, которые признаны банкротом, будут освобождены от удержаний из пенсий.

Кроме того, сотрудники органов служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий для тех россиян, которые по каким-то причинам лишились работы и не могут найти новую, при этом им осталось пару лет до пенсионного возраста.