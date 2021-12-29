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Инвесторы попросили Путина исключить запрет на выплату дивидендов за неуплату эко-сбора

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) направила российскому президенту Владимиру Путину письмо с предложением исключить запрет на объявление и выплату дивидендов акционерным обществам, не уплатившими компенсационный платеж за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает РБК.

Платеж предусмотрен новым законопроектом, который разработало Минприроды.

В АПИ заявили, что это ограничение «существенно подрывает основы корпоративного управления, устанавливает ответственность, которая может быть непропорциональна допущенному нарушению, ограничивает право бизнеса на судебную защиту и создает серьезные риски как для отечественных, так и для иностранных инвесторов».

В ассоциацию входят: АТОН, «ВТБ Капитал Управление Активами», East Capital Asset Management, «Ренессанс Брокер», Equinox Fund Management, Templeton Asset Management Ltd, Prosperity Capital Management Ltd и другие. Они приносят инвестиций в российскую экономику свыше 2,5 трлн руб.

Сейчас, в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды», плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).

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