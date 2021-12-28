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В ПСБ подвели итоги работы Экспертного совета по поддержке предприятий ОПК

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Глава ПСБ, председатель Экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, член Бюро Союза машиностроителе Петр Фрадков подвел итоги работы Экспертного совета по поддержке предприятий ОПК в 2021 году.

Фрадков выступил с ключевым докладом на расширенном заседании Бюро Союза Машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В заседании также приняли участие руководители министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, представители крупных машиностроительных и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Как отметил глава ПСБ, в течение 2021 года Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК вел тщательную работу по систематизации и выработке решений проблемных вопросов, направленных на развитие отрасли.

«Нам удалось выстроить конструктивное взаимодействие с крупнейшими предприятиями и холдингами, государственными ведомствами, экспертами. Результатом стали адресные инициативы по повышению финансовой устойчивости организаций, которые были поддержаны всеми участниками рынка», — заявил Фрадков в ходе своего выступления.

На рассмотрение Экспертного совета поступило 146 предложений, из них 38 находятся в высокой степени готовности, подчеркнул Фрадков.

«Учитывая сложность имеющихся в работе совета инициатив и их комплексный характер, при поиске решений Экспертный совет планирует опираться на опыт и поддержку Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, Комитета Госдумы по промышленности и торговле, Комиссии Госсовета России по направлению «Промышленность», правительства России и профильных федеральных органов исполнительной власти», — пояснил он.

Фрадков также отметил, что работа Экспертного совета в первую очередь нацелена на создание максимально взвешенных, оптимальных для всех участников рынка решений.

«Наша общая цель – соблюдение интересов государства, обеспечение стабильной работы всей отрасли, успешное выполнение ГОЗ. Очевидна значимость этой деятельности и ее широкие рамки. Вместе мы выполним поставленные перед нами задачи», — заключил он.

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