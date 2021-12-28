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Польский эксперт указал на потерю Варшавой статуса транзитера газа

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Petr Josek/Reuters

Польша начала терять свои позиции транзитера российского газа. Об этом в интервью радиостанции RMF FM заявил эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк.

«Через польский участок «Ямала-Европы» Россия поставляет газ для нужд Польши в небольшом объеме — 2,5 миллиарда кубометров, но 30 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем страна потребляет в год, не идет в Германию», — отметил эксперт.

По его словам, Варшава стала терять свои транзитные позиции и не получает доходов от обслуживания трубопровода. То есть Польша для России стала запасным путем транзита газа. Это связано с тем, что у российской стороны есть запасные трубопроводы, такие как Nord Stream 1, турецкий или украинский участки.

Шченьсняк считает, что Польша в этой ситуации является жертвой геополитической игры, где с одной стороны Россия, с другой Германия, а где-то рядом США. Польская сторона в этом поле игры является самостоятельным игроком.

В Минэнерго ФРГ отказались комментировать информацию о реверсе российского газа в Польшу. Об этом на брифинге в министерстве 27 декабря заявила представитель ведомства Аннике Айнхорн. По ее словам, сейчас дефицита в снабжении российским газом нет, и безопасность энергоснабжения обеспечена. Россия выполняет свои контрактные обязательства.

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