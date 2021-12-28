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Сбер и СИБУР выпустили экосувениры из переработанного пластика

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Сбер и СИБУР сделали жилет из переработанного пластика. Он стал первым результатом совместного экологического проекта Сбера и крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России СИБУР.

«Экология — важнейшая часть ESG-повестки, которая сверхактуальна сегодня как в Сбере, так и в СИБУРе. Мы надеемся, что, реализуя этот проект, мы не только придадим импульс развитию переработки вторсырья, но и привлечем внимание общества к важности сохранения окружающей среды. Уверен, что наши общие экосувениры — первый шаг в совместной работе Сбера и СИБУРа по экологической повестке», — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.

Член правления, управляющий директор СИБУРа Марина Медведева отметила, что компания уделяет особое внимание развитию экономики замкнутого цикла.

«Такие проекты — наглядный пример экономики замкнутого цикла, развитию которой СИБУР уделяет особое внимание в рамках реализации ESG-стратегии. Проект креативно показывает, как пластик может обретать вторую жизнь — в красивых и теплых вещах, нужных для людей. Отрадно, что идея вторичного использования пластика находит все большую поддержку», — сказала она.

Брендированные жилеты Сбера и СИБУРа можно приобрести в корпоративном магазине сувенирной продукции Сбера SberShop.

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