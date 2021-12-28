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Российский посол в Германии разъяснил ситуацию с «Северным потоком — 2»

Посол России в Германии призвал к скорейшему запуску «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал к скорейшему запуску газопровода «Северный поток — 2», отметив, что задержка принесет убытки обеим сторонам, сообщает агентство dpa.

«Искусственная задержка запуска трубопровода никому не нужна», — заявил Нечаев.

Он отметил, что Россия готова полностью удовлетворить потребности Германии и других европейских стран в газе. При этом, по словам Нечаева, Россия надеется, что новое правительство Германии подойдет к проекту прагматично — с точки зрения потребителей среди германских граждан и компаний. Он также отметил, что в России слышали заявления правительства Германии о том, что «Северный поток — 2» является частным экономическим проектом, который не должен быть связан с политикой.

«Мы никому не верим на слово. Но мы принимаем это к сведению. Очень надеемся, что доведем проект до конца. От этого выиграют все», — резюмировал Нечаев.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок заявила, что «Северный поток — 2» больше, чем коммерческий проект.

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