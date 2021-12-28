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МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке

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Пресс-служба «Мегафон»

МегаФон начал продажу смартфонов по подписке. С ее помощью абоненты смогут регулярно обновлять мобильные устройства, экономя до 30% от их стоимости.

Ключевые производители смартфонов ежегодно представляют новые модели с усовершенствованными функциями. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях. Они могут оформить подписку на смартфоны любых брендов, включая Apple, Samsung и Xiaomi.

«Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях», – отметил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Каждый месяц клиент будет вносить плату за использование гаджета, а при достижении выплат до 70% можно сдать устройство в trade-in и оформить подписку на другой смартфон. На данный момент пилотный проект запустили в розничных магазинах МегаФона в Москве. В начале 2022 года планируется представить сервис во всех регионах.

Для участия в программе абонент должен быть подключен к одному из тарифов линейки «Без Переплат» на период подписки. Партнером проекта выступает компания ЦФТ.

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