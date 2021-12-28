Россиянам рассказали о новых правилах выплаты пенсий с января 2022 года

В январе 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно новым правилам, пенсионеры, которые признаны банкротом, будут освобождены от удержаний из пенсий.

Кроме того, сотрудники органов служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий для тех россиян, которые по каким-то причинам лишились работы и не могут найти новую, при этом им осталось пару лет до пенсионного возраста.

Также автоматически будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.

Гражданам в возрасте 80 лет и лицам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться вариант пенсионного обеспечения.

Кроме того, при выезде за пределы сельской местности пенсионеры смогут сохранить «сельскую надбавку» к фиксированной выплате.

С 1 января 2022 Пенсионный фонд России раз в три года будет оповещать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Ранее в ПФР разъяснили порядок выплат за январь пенсионерам Москвы.