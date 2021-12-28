Спрогнозировано отключение электричества в Германии при отказе от «Северного потока — 2»

Немецкий обозреватель Юрген Флаугер с своем материале для Handelsblatt высказал предположение, что в Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки «Северного потока — 2».

Флаугер полагает, что Берлин нуждается в импорте этого вида топлива в большом количестве, включая поставки из России. Он считает, что в противном случае, страна не сможет реализовать энергетический переход, заключающийся в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.

Германия сможет избежать отключений электроэнергии, указал обозреватель, только в том случае, если развернется масштабное строительство новых газовых электростанций. Он добавил, ведь они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце.

По мнению Флаугера, при блокировке трубопровода Кремль начнет искать альтернативные рынки сбыта.

«Берлин должен сделать все возможное, чтобы споры по поводу «Северного потока — 2» не обострились», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы.