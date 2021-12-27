Сбербанк присоединился к Единой ипотечной программе ДОМ.РФ

Сбербанк и ДОМ.РФ договорились о совместной реализации Единой ипотечной программы поддержки отдельных категорий граждан в регионах России, сообщает пресс-служба банка.

Меморандум о намерениях подписали заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко. Отмечается, что Белгородская область станет первым регионом, в котором СберБанк будет реализовывать данную программу.

«Сбер всегда активно участвует в проектах с социальной составляющей. Поддерживать граждан, повышать их качество жизни в регионах — это, в том числе, и наша ответственность. Мы постоянно совершенствуем свои ипотечные продукты, предлагая выгодные условия для покупки жилья и снижая ставки для определенных категорий граждан. Мы с радостью присоединились к программе, которая реализуется совместно с ДОМ.РФ. Полагаем, что это поможет обеспечить еще большее количество граждан качественным и доступным жильем», — отметил Царев.

Благодаря совместной программе появится возможность субсидирования ставки по ипотечному кредиту за счет региона. Ранее ДОМ.РФ разработал Единый стандарт сопровождения госпрограмм, создана единая электронная платформа для взаимодействия участников процесса на базе системы наш.дом.рф. Реализация принципов Единой ипотечной программы поддержки отдельных категорий населения призвана повысить адресность государственных мер поддержки наиболее нуждающимся категориям граждан, которые будут определяться субъектом РФ.

«Мы приветствуем поддержку со стороны Сбера инициативы ДОМ.РФ по повышению адресности мер поддержки отдельных категорий граждан и масштабирования наиболее эффективных рыночных практик. Совместно с банком в этом году мы уже реализовали успешный пилотный проект по субсидированию ипотечной ставки для объектов ИЖС, в рамках которого более 500 семей смогли обзавестись собственным домом. Уверен, что программу Белгородской области поддержат и другие кредитные организации», — рассказал Федорко.

Также в рамках работы ДОМ.РФ в качестве единого оператора льготных ипотечных программ для регионов в 2022 году проект будет запущен в том числе в Белгородской области. Здесь будут субсидироваться не только ипотечные кредиты на приобретение квартир, но и на строительство частных домов (ИЖС).

«Программа субсидирования ипотечной ставки по ИЖС действует в Белгородской области с марта 2021г. На сегодняшний день данной мерой поддержки воспользовались 25 семей. Мы будем продолжать сотрудничество с ДОМ.РФ в этом направлении и планируем, что в 2022 году льготной ипотекой смогут воспользоваться порядка 200 семей», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.